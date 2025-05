Deciso l'orario di Fiorentina-Bologna: la Serie A gioca (quasi) tutta in contemporanea

La prossima sarà una giornata che sa di vecchi tempi per la Serie A. Le squadre della massima categoria scenderanno in campo praticamente tutte lo stesso giorno alla stessa ora: domenica alle 20.45. Fiorentina e Bologna non faranno eccezione in questo senso.

L'unica partita che non si giocherà domenica, bensì sabato alle 20.45 è Genoa-Atalanta. Questo perché nessuna delle due squadre ha da conquistare un particolare traguardo: i rossoblu sono salvi da tempo e fuori dall'Europa, mentre i nerazzurri sono già certi di partecipare alla prossima Champions League.