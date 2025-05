Ahi Palladino, ora rischia di sfidare il Bologna senza attaccanti. Il giallo che ha condannato il numero 9

Oltre al danno, la beffa. La Fiorentina è uscita con le ossa rotte dal campo del Venezia e in più due giocatori sono incappati nella quinta sanzione disciplinare. Due pedine che non potranno essere impiegate da Raffaele Palladino nel prossimo turno di campionato contro il Bologna.

Doppia quinta sanzione

Si tratta di Michael Folorunsho e di Lucas Beltran, entrambi ammoniti nella partita di ieri del ‘Penzo’. Il primo è stato sanzionato al minuto 84, mentre dieci minuti più tardi è arrivato il giallo anche per l'argentino. Così, se Kean e Gudmundsson non dovessero riuscire a guarire in tempo, la Fiorentina se la dovrebbe giocare col Bologna di Italiano senza nessun attaccante a disposizione. Dato che Zaniolo dovrà scontare un'altra giornata di squalifica per il rosso preso contro la Roma a fine gara.