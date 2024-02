Crollo nel cantiere a Firenze, Giani annuncia: "Domani giornata di lutto a livello regionale"

Vi stiamo raccontando in tempo reale la tragedia che questa mattina si è verificata nel cantiere di Via Mariti a Firenze. Il Sindaco di Firenze Dario Nardella, di rientro dalla Terra Santa, ha annunciato il lutto cittadino per la giornata di domani.

Giani annuncia il lutto regionale

Lutto che però verrà esteso a tutta la Toscana, come scritto su Facebook dal Presidente della Regione Eugenio Giani: “Con profondo dolore, esprimo le condoglianze a nome di tutta la Toscana alle famiglie delle vittime dell'incidente nel cantiere in Toscana. Ho proclamato il lutto regionale per la giornata di domani per stringerci tutti al dolore delle famiglie. Un sincero ringraziamento alle forze dell’ordine e a tutti i soccorritori per il loro straordinario impegno”.