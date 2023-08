Attitudine, abitudine e... latitudine: è bastato poco a Nzola per imporsi. E il gioco di Italiano è il suo habitat naturale

Questione di attitudine, abitudine e… latitudine: la Fiorentina riscopre un attaccante che trova finalmente nel gioco di Italiano il suo habitat naturale. Pur non avendo segnato, M'bala Nzola impressiona i tifosi viola, come scrive La Nazione, per la sua grande capacità di orientarsi palla al piede, riuscendo a difendere la sfera con i suoi movimenti e con l'imponente fisico.

Alle sue letture in fase di non possesso, va aggiunta la bravura di Italiano nelle sue esperienze precedenti nel lavorare tanto su questo centravanti. Insomma, perdonerà l'impegno di Cabral, ma Nzola (seppur a sprazzi) ha già mostrato qualità più affini al gioco della Fiorentina, nonostante la condizione fisica non al 100%.