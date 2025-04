Da poco comunicate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle poche partite di sabato e domenica, facenti parte del 33esimo turno di Serie A che si concluderà domani.

Un turno di stop per Liberato Cacace, terzino sinistro neozelandese dell'Empoli che nella sfida pareggiata contro il Venezia ha ricevuto il suo quinto giallo stagionale ed era diffidato. Salterà dunque la trasferta degli azzurri a Firenze.

Out anche l'ex tecnico gigliato

Squalifica di un turno comminata anche all'ex allenatore viola Vincenzo Italiano dopo l'espulsione rimediata contro l'Inter per aver: “abbandonato l'area tecnica per discutere con un componente della squadra avversaria". Non sarà dunque in panchina per Udinese-Bologna.