L'attaccante della Fiorentina Christian Kouame, per la prima volta titolare in stagione stasera contro il Losanna in Conference League, è stato intervistato a Sky Sport prima dell'inizio della partita.

Sul brutto infortunio accusato nei mesi scorsi

Kouame ha commentato il suo stato di forma dopo il lungo infortunio: "Non è stato un periodo facile, stare fuori otto mesi non è bello. Sono contento perché ho lavorato tanto e spero di poter contribuire ad aiutare i compagni".

Sulla situazione della Fiorentina

E sul momento complicato della Fiorentina ha dichiarato: "Impossibile non pensare alla partita in campionato contro l'Udinese di domenica. Stiamo passando un momento molto delicato. Vedere la Fiorentina così in basso fa male. Venivamo da anni in cui eravamo in cima alla classifica. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Oggi è importante, dobbiamo evitare i playoff. Poi penseremo in campionato, per uscire dalla situazione. Ma oggi è fondamentale vincere".