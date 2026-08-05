Quagliata: "La Fiorentina è un club internazionale, affrontarla sarà molto utile in vista del campionato"
Alla vigilia dell'amichevole contro la Fiorentina, che andrà in scena domani nella cornice del Rocco B. Commisso Viola Park, il difensore italiano del Deportivo A Coruna Giacomo Quagliata ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:
“Ci saranno due ottime squadre davanti a noi (Fiorentina e Genoa, ndr). Giocare contro squadre internazionali aiuta a migliorare mentalmente e imparare cose nuove. Ci aiuterà a capire dove dobbiamo migliorare”. Il Deportivo si sta allenando al centro tecnico di Coverciano in vista della partita di domani.
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