Suat Serdar, marcatore del Verona nella sfida con la Fiorentina, ha parlato così dopo la partita: “Sono molto contento per il mio gol, il primo in Serie A. I viola sono una squadra di grande qualità, noi potevamo essere più concentrati in fase difensiva e più uniti come squadra. Giocare con Duda e Belahyane è bello, sono due ottimi calciatori. Sono sempre a disposizione del mister per giocare con qualunque modulo”.

Poi ha aggiunto: “I gol subiti finora sono tanti, dobbiamo assolutamente lavorare sulla fase difensiva ma credo che il segreto sia prima di tutto riuscire a giocare uniti e compatti come squadra. A inizio stagione abbiamo avuto tanti assenti per infortunio, ma ora il mister sta recuperando tutti e potremo finalmente essere al completo”.