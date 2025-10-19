Milan-Fiorentina è anche la notte di Ricci. Il centrocampista di Pontedera debutterà dal 1'

In Milan-Fiorentina, Samuele Ricci è pronto a debuttare da titolare in Serie A con la maglia dei rossoneri. Sì, perché il centrocampista ex Toro ha giocato soltanto degli spezzoni da subentrato in campionato, visto che Allegri gli preferisce almeno al momento Rabiot, Modric, Fofana e anche Loftus-Cheek.

Oggi tocca a Ricci contro la Fiorentina

Tuttavia, con gli infortuni - tra cui quello pesante dell'ex Juventus - per Ricci si aprono le porte del centrocampo dal primo minuto contro la Fiorentina. Max Allegri ne ha parlato sempre bene: "Ha una gamba da giocatore importante, è intelligente e bravo. Sta facendo un percorso di crescita. La squadra deve farlo, tutta. Ci sono giocatori con più o meno esperienza. Quelli più giovani devono trovare certezze". Il mediano classe 2001 è toscano, ex Empoli, nato a Pontedera, in provincia di Pisa.

Modric davanti alla difesa

Rabiot è stato fondamentale per il Milan in entrambi le fasi, con la corsia di sinistra che ha sofferto molto meno con il francese in campo. Ricci potrebbe avere compiti diversi da quelli coperti dal francese ex Marsiglia. L'ex Torino ha comunque tanta corsa, visione di gioco e sa tenere bene il possesso della palla. Probabile che davanti alla difesa giochi ancora Luka Modric con Ricci che scalerebbe da mezzala sinistra.