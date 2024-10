Pizarro: "Non avrei mai immaginato che il Milan si sarebbe lasciato scappare Adli. Zalewski a Firenze potrebbe tornare a livello Nazionale"

Un grande doppio ex di Fiorentina e Roma come David Pizarro a La Nazione ha parlato del rinnovamento della rosa viola, a centrocampo:

"Con gli addii di Bonaventura e Arthur la squadra ha perso molto ma ha fatto ottimi innesti. Adli, per esempio, è un vero colpo: non avrei mai immaginato che il Milan se lo sarebbe lasciato scappare. Poi Bove e Cataldi sono bravi negli inserimenti: se la Fiorentina riempie di più e meglio l’area avversaria è per merito loro.

Dalla Roma, a gennaio, potrebbe arrivare Zalewski… Cambiare aria gli farebbe bene soprattutto a livello mentale, visto che nella Capitale è quasi sempre contestato. A Firenze potrebbe esprimersi sui livelli della Nazionale".