Fiorentina-Viktoria Plzeň: segui la diretta testuale su FiorentinaNews.com

Dopo lo scialbo e triste 0-0 dell’andata in terra ceca, la Fiorentina ospita il Viktoria Plzen all’Artemio Franchi nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. Sfida apertissima, come evidenzia e sottolinea il risultato del primo confronto, tra due squadre che cercano l’approdo in semifinale contro una tra Paok e Club Brugge, con i fiamminghi che all’andata si sono imposti per 1-0 in casa.

Fischio d’inizio alle ore 18:45, l’arbitro della sfida sarà lo spagnolo Gil Manzano. La Fiorentina di Vincenzo Italiano dovrà cercare la vittoria per passare il turno evitando ogni ulteriore rischio. FiorentinaNews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con ampio spazio alle dichiarazioni dei protagonisti della partita nel pre e post gara. Per non perdervi neanche un'emozione della diretta aggiornate costantemente la pagina tramite l'apposita icona su smartphone, tablet o pc.