L'ex calciatore ed ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Guerini è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Sono felicissimo per la partenza della Viola. Affrontarla adesso diventa un problema per tutti quanti. Sorprende l’impatto con le grandi, fatta eccezione per l’Inter perché esistono partite dove va tutto storto. Ma quello che conforta è la prestazione, non sono vittorie ‘rubacchiate’ o dove non convinci. Se vai così forte, ti diverti parecchio e gli avversari ti temono”.

Su Italiano: “Ha lavorato per tre anni e ha costruito un progetto e una mentalità, ha imposto il suo modo di giocare dando anche indicazioni sui giocatori da tenere e prendere. Non è stato lì a scaldare la panchina. Il merito maggiore è senza dubbio di Italiano”.

Su Gonzalez: “Sarà un problema per la società, ovviamente scherzo ma è sempre in crescendo. Ha un fisico fantastico, spinge dal primo al novantesimo, è impressionante. La società ha lavorato bene con lui, allungando il contratto. La paura è che arrivi una società che presenta un’offerta irrinunciabile, ovviamente speriamo che non accada”.