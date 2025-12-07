La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: fuori Atzeni e Kospo ma Galloppa si affida sempre a Braschi

C'è anche la Primavera di Daniele Galloppa, che rappresenta il lato positivo della stagione perché i suoi ragazzi sono in testa al campionato e in questi minuti scenderanno in campo a Napoli per rafforzare la vetta, dopo il pari-beffa incassato dal Sassuolo una settimana fa.



Galloppa non avrà a disposizione Keita, Atzeni e Balbo, così come Kospo, ieri impegnato con la prima squadra.

Questo l'undici scelto dal tecnico viola:

Leonardelli; Trapani, Sadotti, Turnone, Evangelista; Montenegro, Conti; Mazzeo, Deli, Bertolini; Braschi.