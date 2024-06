La Fiorentina guarda anche all'estero: piace un centrocampista dell'Alaves

Occhi viola in Spagna

Uno dei reparti in cui la Fiorentina dovrà intervenire maggiormente, per non dire completamente, è il centrocampo. Il mancato riscatto di Arthur e le possibili partenze di Duncan e Bonaventura comportano la necessità di integrare nuovi profili, e uno di questi potrebbe arrivare dalla Liga.

Un nuovo nome per il centrocampo

Secondo Gianluca Di Marzio la Fiorentina è infatti interessata a Carlos Benavìdez, centrocampista uruguaiano classe 1998 dell'Alaves e protagonista di un'ottima stagione. Il suo contratto con il club spagnolo scade nel 2026. Resistono anche i nomi di Brescianini del Frosinone e Bondo del Monza.