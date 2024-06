Una delle poche note liete della stagione del Sassuolo finisce nel mirino della Fiorentina... e di un club che giocherà la Champions

Un nuovo nome per il centrocampo della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Niccolò Ceccarini la dirigenza viola ha chiesto informazione al Sassuolo per Kristian Thorstvedt, classe 99 in forza ai nervoerdi dal 2022.

Doppia concorrenza

Nonostante la retrocessione della sua squadra, Thorstvedt è stato una delle poche note positive di questa stagione, collezionando 34 presenze e 6 gol in campionato. La Fiorentina chiaramente non è l'unica ad aver chiesto informazioni, sul giocatore infatti ci sono anche Bologna e Lazio.