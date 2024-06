Le parole di Petkovic dalla Croazia

In questi giorni il nome di Bruno Petkovic è stato accostato alla Fiorentina, specialmente da parte dei media croati, secondo i quali la società viola sarebbe intenzionata ad acquisire il calciatore pagandone la clausola rescissoria.

L'attaccante classe '94 della Dinamo Zagabria ha parlato del suo futuro a germanijak.hr: “Al momento non ci ho ancora pensato bene. Sento di avere delle responsabilità nei confronti della Dinamo, non voglio farmi guidare dalla fretta. Qui sto bene e sono felice, per cui non ho bisogno di cambiare tanto per cambiare”.

“Sarà sempre un giocatore della Dinamo”

Poi ha aggiunto: “Sono consapevole di aver dato tanto alla Dinamo, così come la Dinamo ha dato tanto a me. Se devo essere sincero, al momento non ho ancora deciso se andrò via o se resterò qui. In ogni caso, a questo club sarò sempre grato e mi sentirò sempre un giocatore della Dinamo Zagabria".