Adopo: "Auguro a Piccoli tutto il meglio alla Fiorentina, ma contro i viola avremmo meritato di più"

Il centrocampista del Cagliari Michel Adopo ha parlato al Corriere dello Sport dell'addio di Roberto Piccoli finito alla Fiorentina:

“Auguro il meglio a Roberto”

“Mi hanno lasciato solo (si riferisce anche a Zortea, ndr). Giusto così, se è quello che volevano, gli faccio i migliori auguri. Non conoscevo la Sardegna, è un posto fantastico. La gente qua sorride, a differenza di altre parte”.

“Con la Fiorentina…”

Adopo, nell'intervista rilasciata al quotidiano, parla anche delle prime due partite di campionato, con i sardi che hanno prima pareggiato 1-1 proprio con la Fiorentina e poi perso all'ultimo minuto sul campo del Napoli: "Con la Viola avremmo meritato di più. Quel gol di Anguissa al 94’ col Napoli è stato un colpo al cuore. Neanche un punto dopo tanta fatica".