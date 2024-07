Fiorentina, c'è un problema tra i pali: Oltre alla suggestione, ecco la possibilità di prendere un portiere in scadenza di contratto

C'è un problema tra i pali per la Fiorentina. Negli ultimi giorni è ritornato in discussione il ruolo di titolare nella porta viola di Pietro Terracciano.

La suggestione e il nome che rimbalza spesso nelle cronache di mercato

E oltre alla suggestione rappresentata dallo svincolato David De Gea (della quale abbiamo parlato a parte), c'è un altro nome che rimbalza spesso nelle cronache di mercato viola che potrebbe servire per risolvere questa situazione: Juan Musso dell'Atalanta.

Un contratto in scadenza

L'estremo difensore argentino ha un contratto in essere con i nerazzurri che scadrà il prossimo anno, e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, non disdegnerebbe un trasferimento a Firenze. Il suo nome figura da tempo nella lista della società viola: negli ultimi giorni è tornato di moda proprio nell'ottica di modificare un reparto che Palladino considera cruciale per lo sviluppo della sua manovra.