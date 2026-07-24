I convocati della Fiorentina per il ritiro in Inghilterra e Austria: Grosso esclude Moreno e Sohm, reintegrato Kospo

La Fiorentina ha da poco diramato la lista ufficiale dei convocati scelti da mister Fabio Grosso per la seconda parte di ritiro, in Inghilterra e in Austria. La squadra sfiderà QPR, Watford e Real Madrid in amichevole. Ci sono alcune novità.

Tante novità verso la trasferta inglese e austriaca

I nuovi ci sono tutti, da Viery a Dragusin, da Atta a Jimenez e Oulai. Reintegrato anche Kospo dopo l'assenza nella prima parte. Aggiunto Mazzeo tra i convocati. Assenti, invece, Balbo (motivi di mercato), Sohm e Moreno, altri calciatori in uscita. Fuori anche alcuni giovanissimi che hanno fatto gli allenamenti al Viola Park, come Egharevba, Beldenti, Pirrò e Melani. Parisi farà attività individuale, mentre Pongracic rientrerà soltanto in un secondo momento.

I convocati della Fiorentina

Ecco la lista completa: