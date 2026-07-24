​​

header logo

I convocati della Fiorentina per il ritiro in Inghilterra e Austria: Grosso esclude Moreno e Sohm, reintegrato Kospo

Redazione /
Foto: ACF Fiorentina
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

La Fiorentina ha da poco diramato la lista ufficiale dei convocati scelti da mister Fabio Grosso per la seconda parte di ritiro, in Inghilterra e in Austria. La squadra sfiderà QPR, Watford e Real Madrid in amichevole. Ci sono alcune novità.

Tante novità verso la trasferta inglese e austriaca

I nuovi ci sono tutti, da Viery a Dragusin, da Atta a Jimenez e Oulai. Reintegrato anche Kospo dopo l'assenza nella prima parte. Aggiunto Mazzeo tra i convocati. Assenti, invece, Balbo (motivi di mercato), Sohm e Moreno, altri calciatori in uscita. Fuori anche alcuni giovanissimi che hanno fatto gli allenamenti al Viola Park, come Egharevba, Beldenti, Pirrò e Melani. Parisi farà attività individuale, mentre Pongracic rientrerà soltanto in un secondo momento.

I convocati della Fiorentina

Ecco la lista completa:

Notizie correlate
💬 Commenti (5)