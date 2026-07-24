Parte oggi la tournée inglese della Fiorentina: Grosso pensa a un reintegro a sorpresa. Il calendario completo
Tutto pronto per l'avvio della tournée inglese della Fiorentina, che proprio oggi partirà alla volta di Londra.
Il calendario
Domani pomeriggio, alle 16 italiane, la prima sfida contro il QPR, mentre il 29 luglio è prevista l'amichevole contro il Watford di Bove, allenato da Dionisi. Sarà l'occasione per confrontarsi con due avversarie più avanti nella preparazione, visto che il loro campionato - la Championship, seconda divisione inglese - partirà due settimane prima rispetto alla Serie A. Una permanenza inglese che durerà fino al 31 luglio, prima di fermarsi in Austria dove il 1° agosto si terrà l'amichevole di lusso contro il Real Madrid.
Oggi i convocati
Proprio oggi verranno svelati i convocati di mister Grosso, che partirà ancora orfano di esterni offensivi: una lista, si legge su La Nazione, che potrebbe rivelare alcune sorprese tra cui il nome di Kospo, centrale bosniaco classe 2007, che non ha neanche preso parte al ritiro del Viola Park.