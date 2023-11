L'ex calciatore di Serie A entrato nell'organigramma della Fiorentina. I suoi compiti e la missione dell'ultimo fine settimana

C'è un volto nuovo all'interno della Fiorentina: si tratta dell'ex calciatore di Serie A, giocata con le maglie di Siena e Novara (ma ha anche un'esperienza in B col Torino), Raffaele Rubino. Terminata la sua carriera sul campo, si è messo a fare il dirigente ricoprendo ruoli da direttore sportivo o responsabile dell'area tecnica, ad esempio al Trapani.

Il suo compito principale

Rubino è un nuovo osservatore viola e avrà il compito principale di seguire i giocatori prestati dal club ad altre squadre.

La missione nell'ultimo fine settimana

Nell'ultimo fine settimana però, si è recato a Parigi, allo Stade de France, per seguire dal vivo la clamorosa goleada (almeno in termini numerici), rifilata dalla Francia a Gibilterra (gara terminata 14-0).

La curiosità riguardante il figlio

C'è anche una curiosità da segnalare: suo figlio Tommaso, 17 anni, già dalla scorsa stagione, si trova all'interno delle giovanili gigliate, dove sta cercando di mettersi in mostra per poter seguire, almeno in parte, le gesta del padre.