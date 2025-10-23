Inchiesta scommesse, Fagioli si salva con un'oblazione da 250 euro

Niente maxi processo a 13 calciatori, tra i quali troviamo anche il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, per le scommesse illegali.

250 euro

In realtà è molto più probabile che nelle prossime settimane tutti scelgano di ricorrere alla oblazione (con appena 250 euro) per estinguere la contravvenzione che ora la Procura di Milano imputa agli sportivi. Lo scrive stamani il Corriere della Sera.

Le contestazioni a Tonali e Fagioli

Sandro Tonali, oggi giocatore del Newcastle, e Nicolò Fagioli, che pur da tempo hanno saldato i propri conti con la giustizia sportiva attraverso squalifiche e multe, nel penale si vedono contestato il fatto di aver pubblicizzato tra i loro compagni piattaforme illegali di scommesse o di poker.