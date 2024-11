Sono due priorità sul mercato per la Fiorentina, ma occhio alle possibili cessioni

Durante l'ultima intervista, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato anche di mercato e degli sforzi che è pronta a fare la società viola per rinforzare la rosa e provare a raggiungere traguardi importanti. La Nazione in edicola questa mattina analizza quali sono le priorità viola sul mercato.

In primis cerca una punta, che può essere un centravanti oppure un esterno offensivo duttile. Il quotidiano in tal senso fa il nome di Maldini del Monza. Si guarda anche a un possibile colpo per rinforzare la mediana.

Altri possibili colpi sono da valutare in base alle possibili uscite, dove da tenere d'occhio sono Biraghi, Terracciano, Parisi e anche Kayode.