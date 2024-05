Zaniolo, oggi l'operazione...e poi la Fiorentina. Forte pressing dei viola, un'offerta che valuterà con attenzione

Di mattina presto Nicolò Zaniolo si è presentato all'Humanitas di Milano, perché nel pomeriggio si sottoporrà ad un intervento al quinto metatarso del piede sinistro, dove ha riportato una microfrattura durante la sfida contro il Liverpool di lunedì 13 maggio.

Questa operazione gli farà saltare i Campionati Europei, ma Zaniolo è deciso a ritornare presto a potersi allenare...e vuol essere anche ai nastri di partenza della prossima Serie A.

Fiorentina in pressing

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina nelle ultime ore è andata in forte pressing sul giocatore. Un interessa che si sposa con quello di Zaniolo di ritornare a giocare nel nostro Paese (il suo cartellino è di proprietà del Galatasaray ed è stato prestato per questa stagione all'Aston Villa).

Un'offerta che valuterà con attenzione

Un'offerta quella viola che il giocatore valuterà con attenzione perché, tra le altre cose, nelle giovanili gigliate ha percorso i primi passi verso il professionismo, anche se l'avventura non si è chiusa nel modo migliore con tanto di lite tra l'allora responsabile delle giovanili, Pantaleo Corvino, e il padre del ragazzo.