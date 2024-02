Biraghi malconcio dopo Empoli ma non fuori dai giochi. La febbre non è alta ma Kouame resta in osservazione

Giornata di allenamento al Viola Park per la Fiorentina. Gonzalez, Bonaventura e Arthur lavorano in gruppo alla ricerca della migliore condizione provando a tornare a pieno regime il prima possibile.

Niente Lazio per Kouame

Kouame rimane ricoverato e in osservazione in virtù dell'infezione malarica, benchè la febbre non sia alta: certamente l'ivoriano salterà la Lazio e andrà capito più avanti quando potrà tornare disponibile.

Il capitano è da monitorare

Biraghi è uscito malconcio dalla partita con l'Empoli, potrebbe essere disponibile con la Lazio ma le sue condizioni sono da rivalutare nei prossimi giorni.