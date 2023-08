Gilardino: "Abbiamo avuto problemi con la Fiorentina, non mi è piaciuto subire il terzo gol di Gonzalez"

Vigilia di campionato anche per il Genoa dell'ex bomber viola Alberto Gilardino, battuto proprio nella gara d'esordio. Il Gila è tornato anche sulla gara contro la Fiorentina:

“Per i miei ragazzi non dormo la notte per trovare soluzioni. Con la Fiorentina ci sono state problematiche e possiamo fare meglio. Non è facile per nessuno andare sotto così sul 2-0. Non mi è piaciuto il terzo gol, ci sono da fare delle valutazioni di attenzione all'interno della gara, da capire i momenti della partita e questo lo devono dare i giocatori più esperti che ho in campo. Voglio che loro si prendano delle responsabilità in campo. Da Martinez, a Bani, Strootman o Retegui a seconda di chi giocherà domani”.