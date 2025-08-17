Juric ha ricevuto forte e chiaro il messaggio della Fiorentina su Gosens: Atalanta vicinissima a Zalewski, affare in chiusura

Talmente secco è stato il ‘no’ pronunciato dalla società di Commisso, quando l'Atalanta ha bussato alle porte del Viola Park chiedendo di Gosens per 12 milioni di euro, che gli orobici hanno prontamente cambiato obiettivo.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport: Nicola Zalewski è ormai vicinissimo al suo trasferimento all'Atalanta, dopo essere stato riscattato a malapena due mesi fa dall'Inter. Il club di Percassi ha messo sul piatto un'offerta da 17 milioni di euro per il classe 2002, che i nerazzurri hanno accettato, forse anche in ottica della trattativa per Lookman, che farebbe invece il tragitto opposto raggiungendo Chivu a Milano. Abbandonata definitivamente la pista Gosens.