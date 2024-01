La Fiorentina e la coppia che potrebbe dividersi. Sondata la pista Kean e c'è anche un altro giocatore di cui i viola tengono di conto...

La Fiorentina ha iniziato questa stagione con Beltran e Nzola come centravanti designati, ma questa coppia potrebbe separarsi nel corso di questa sessione invernale.

Nzola potrebbe salutare

L’area tecnica non ha ancora scelto il da farsi con l'angolano, che sarebbe il giocatore da sacrificare nel caso in cui dovesse arrivare un nuovo centravanti e nel frattempo sta sondando alcune piste.

Il sondaggio per Kean

Sondaggi ci sono stati per Moise Kean della Juventus, che potrebbe uscire in prestito dal club bianconero, per conoscere ingaggio, costo eventuale dell'operazione. Passi nella sua direzione li ha già fatti anche il Monza.

Un identikit che verrà valutato fino all'ultimo

Un identikit che la Fiorentina valuterà fino all’ultimo è quello di Andrea Belotti, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, che con il ritorno di Abraham rischierebbe di trovarsi tagliato fuori dall’attacco della Roma: resta da capire però se i giallorossi abbiano davvero voglia di cedere un loro elemento a una diretta concorrente per le zone alte della classifica.