Comuzzo e un altro accordo con la Fiorentina: Ci siamo. Blindato sì, ma nel corso dell'estate...

L'annuncio da parte della Fiorentina del prolungamento fino al 2030 del contratto del difensore Pietro Comuzzo arriverà a breve. Sull'argomento ritorna stamani La Gazzetta dello Sport.

Rinnovo bis

A settembre l'accordo tra le parti era già stato allungato fino al 2028 però presto verrà ufficializzato un ulteriore allungamento e soprattutto ci sarà un adeguamento economico, visto il rendimento del difensore esploso sotto la guida di Palladino, soprattutto nella prima parte della stagione.

Blindato sì, ma…

Nello scorso mercato invernale il Napoli aveva provato a prenderlo con insistenza, spingendosi fino a quota 30 milioni di euro, più o meno dieci milioni sotto la soglia richiesta dalla Fiorentina. II ragazzo dal canto suo non ha mai forzato per partire ed è un altro aspetto che è stato molto gradito dalla società viola. II nuovo contratto blinda il difensore, però non è detto che non vi siano trattative per lui la prossima estate.