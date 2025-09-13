Quest'oggi il giornalista di RaiSport Enzo Baldini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare come arriva la Fiorentina di Stefano Pioli alla partita di questa sera con il Napoli di Antonio Conte.

“Quella di stasera credo che possa essere la partita di Dzeko, è un giocatore che si esalta in situazione come questa: la Fiorentina adesso ha una bella rosa, che entri subito o a partita in corso credo che non faccia differenza. L’ho sempre detto: questa è una squadra che può affrontare le squadre più forti alla pari, compreso il Napoli campione d’Italia. E non mi stupirei se oggi Pioli e i suoi ragazzi riuscissero a festeggiare il loro primo successo stagionale. E’ una partita secca e i viola, lo dico ormai da tempo, può battere chiunque. Non vinceremo mai il campionato ma con il Napoli ci sono buone possibilità di far bene”.

“Ecco chi schiererei a centrocampo contro il Napoli”

Un commento anche sul centrocampo: “Personalmente a centrocampo darei una chance a Nicolussi Caviglia. Anche se giocasse nei tre di centrocampo sarei tranquillo, ma anche lui nella ripresa può essere una risorsa: nel calcio moderno le partite si vincono anche con le sostituzioni. Non ci sono piu titolari e riserve, e la Fiorentina quest’anno ha grandi giocatori: non ci saremmo mai immaginati di poter tenere in panchina un giocatore come Piccoli. Non peserà l’assenza di Gudmundsson, mentre sarei tentato a giocarmi la carta Fazzini dal primo minuto. In mediana il Napoli è molto piu forte, e molto probabilmente la partita staserà si giocherà in quel reparto, gli azzurri però hanno qualche difficoltà. Hanno perso un giocatore importante come Lukaku e Rrhamani in difesa: sono assenze pesanti”.

“Ndour può diventare protagonista come in Under 21”

Ha poi concluso: “Sono molto tranquillo dopo le parole di Pioli: il mister ha sottolineato come, al di là degli interpreti, la sua Fiorentina può battere chiunque. Quest’anno abbiamo grandi giocatori. Finalmente abbiamo una rosa che in panchina avrà giocatori non banali. Se proprio dovessi farla io la formazioni metterei Piccoli in coppia con Kean, con magari Fazzini in mezzo al campo o sulla trequarti. Voglio fare un altro nome. Siccome la partita si giocherà a centrocampo io mi gioco il nome di Ndour, che è stato tra i protagonisti con l’Under 21. Anche Baldini ha detto che è un grande giocatore, non mi meraviglierei se stasera giocasse dall’inizio”.