L'Empoli passa subito in vantaggio a Torino ma il VAR e Kolo Muani ribaltano tutto: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Prima di Fiorentina-Genoa, si è giocato il lunch match fra Empoli e Juventus, sfida chiave sia per la corsa salvezza dei toscani sia per la corsa Champions dei piemontesi.

Empoli subito in vantaggio, poi il VAR…

A Torino, i ragazzi di Thiago Motta hanno cominciato malissimo, andando sotto dopo pochi minuti con il gol dell'ex De Sciglio. E gli Azzurri avrebbero potuto raddoppiare subito, ma il VAR ha deciso di togliere un calcio di rigore, fallo di Di Gregorio su Maleh, per un precedente tocco di braccio di un calciatore empolese. La prima frazione è comunque finita 1-0 per gli ospiti, con Vlahovic in panchina e un Gonzalez ispirato in campo.

Decisivo ancora Kolo Muani

Nella ripresa però Kolo Muani segna una doppietta, in pochissimi minuti, che rilancia la Juve. Maleh si fa espellere per doppia ammonizione e Vlahovic, subentrato, chiude i conti al 90'. Conceicao timbra il 4-1 al 92'. La Juventus allunga sulla Fiorentina.

L'aggiornamento della classifica

La NUOVA classifica di Serie A: Napoli 53, Inter 50, Atalanta 47, Juventus 40, Lazio 39, Bologna 37, Fiorentina 36, Milan 34, Roma 30, Udinese 29, Torino 27, Genoa 26, Verona 23, Lecce 23, Como 22, Cagliari 21, Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, Monza 13.