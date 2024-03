Pedullà tuona contro Pastorello: "Non è il momento di parlare del futuro di Arthur"

Questo pomeriggio l'agente di Arthur Melo Federico Pastorello, ai margini dell'evento Trasfert Room in programma a Roma, ha avuto modo di confermare un fatto che in molti a Firenze ipotizzavano da tempo. E' praticamente impossibile che la Fiorentina eserciti il riscatto fissato per il centrocampista, che quindi a giugno tornerà regolarmente alla Juventus.

A questo l'agente ha comunque aggiunto che i rapporti tra Arthur e l'ambiente gigliato sono idilliaci e che a Firenze il giocatore abbia ritrovato la pace che da tempo ricercava. Di fatto ipotizzando anche che il giocatore possa poi chiede al club bianconero un trasferimento in futuro.

Queste parole non sono affatto piaciute ad Alfredo Pedullà che questo pomeriggio, tramite un tweet, ha voluto sottolineare come non sia questo il momento per parlare di determinate cose. “Arthur non rientra nei parametri della Fiorentina per il futuro. Signor Pastorello ne possiamo parlare più avanti visto che a Firenze in queste ore hanno altri problemi/pensieri/preghiere/ priorità/urgenze?”