Gli occhi della Fiorentina su un centrocampista del Lecce che piace a Italiano. La situazione

Il nome del classe 2002 spagnolo Joan Gonzalez sarebbe finito sul taccuino dei dirigenti della Fiorentina, principalmente per volontà di mister Vincenzo Italiano, che ne apprezza le doti offensive. Gonzalez potrebbe giocare sia come mezz'ala nel 4-3-3 che come vertice alto di un centrocampo a rombo. Fisicamente è prestante (circa 190 centrimetri) e i suoi 21 anni di età lasciano ben sperare per il futuro.

Secondo quanto riporta PianetaLecce.it, l’idea potrebbe concretizzarsi già a Gennaio quando i toscani potrebbero avanzare un'offerta concreta per il prodotto del vivaio del Barcellona mettendo Pantaleo Corvino di fronte alla scelta di doversene privare immediatamente o aspettare a Giugno.

Il calciatore non è in scadenza di contratto, la sua firma sull'accordo con il Lecce lo vincola fino al 2027. Attualmente il centrocampista agli ordini di D'Aversa ha un valore che si aggira attorno ai 6 milioni di euro. A stabilire il reale valore sarà naturalmente il mercato, con domanda e offerta, e questo lo scopriremo solo a Gennaio quando Fiorentina e Lecce avranno l'opportunità di decidere sul trasferimento del calciatore.