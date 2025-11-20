Ecco l'ostacolo dell'Italia di Kean nell'accesso al Mondiale. Il possibile incrocio con Dzeko e Kospo in finale

Poco fa a Zurigo si è svolto il sorteggio dei playoff per l'accesso al Mondiale del 2026, che ha permesso di conoscere l'avversario dell'Italia di Gennaro Gattuso nella semifinale del prossimo 26 marzo e i possibili avversari nell'eventuale finale del 31 marzo.

Ecco l'avversario azzurro

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean e i suoi compagni, sorteggiati nel percorso A, sfideranno in casa l'Irlanda del Nord. Considerando che le alternative erano Svezia, Romania e Macedonia del Nord, non si può certo dire che l'urna sia stata sfavorevole per la squadra azzurra.

E in finale playoff?

Qualora l'Italia superasse la semifinale, gli Azzurri sfiderebbero in finale il 31 marzo la vincente della semifinale tra Galles e Bosnia Erzegovina. Possibile quindi il confronto diretto con i bosniaci della Fiorentina, il difensore Eman Kospo e l'attaccante Edin Dzeko. Da sottolineare che l'Italia giocherà in trasfera l'eventuale finale, aspetto da non sottovalutare affatto.