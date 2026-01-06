Casarin: "I varisti si sono messi a fare i ricercatori, come se volessero trovare sempre qualcosa. Guardate cosa è successo a Firenze"

Ci sono ancora polemiche per il rigore prima assegnato e poi tolto alla Fiorentina contro la Cremonese. L'intervento di Andrea De Marco, in difesa di La Penna e del Var Marini, viene di fatto sconfessato anche dall'ex arbitro internazionale e designatore, Paolo Casarin.

“Più che varisti, ricercatori…”

“II Var corregge e nasce per questo - ha spiegato Casarin a La Gazzetta dello Sport - Ed è una innovazione giusta, corretta. Ma i varisti mi sembra che ultimamente facciano i ricercatori, come se volessero trovare qualcosa”.

“Il Var deve correggere l'errore clamoroso, non ricercare”

E più nello specifico: “Guardi per Fiorentina-Cremonese... II Var deve essere al servizio e non fare di più. Deve correggere. E' anche un atto di umiltà, di amicizia e unione, andare verso la cosa giusta assieme. Quando c'è l'errore clamoroso, ecco, intervenga, sennò è appunto andare a fare i ricercatori...”.