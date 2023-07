L’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio, analizzando l’imminente chiusura della trattativa per Arthur ed esprimendo scetticismo, ma non solo.

Ecco le parole dell’ex calciatore gigliato: “La Juventus con Arthur ha una zavorra che nessuno può accollarsi, a meno che i bianconeri non intervengano sull’ingaggio in modo pesante. Quella di Firenze può essere una soluzione in tal senso. È un calciatore che costa più o meno zero, non ci si possono fare tante domande. Gioca orizzontale, ha dei limiti ben definiti. È un rallentatore di gioco che ha bisogno dei suoi tempi, è un ragioniere, va piano, non accelera quasi mai. Sono più i limiti che i pregi”.

Sul tema attaccanti: “La Fiorentina ha due punte in questo momento, Jovic e Cabral. Io penso che rimarrà così davanti la squadra, non vedo spiragli, a meno che non si sblocchi qualcosa. Con Nzola si migliorerebbe? Non sono sicuro. Se si vuole invece fare un investimento su un giovane occorre anche rischiare”.