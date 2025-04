Il giorno zero in casa Sampdoria: cambia la società, non ci sarà Mancini. Ma l'ex viola passa comunque da Bogliasco - VIDEO

Per togliersi di dosso i panni della nobile decaduta, la Sampdoria cerca un punto di ripartenza con lo spettro Serie C da allontanare in questo finale di stagione. Per questo il club blucerchiato sta cambiando il più possibile, portando figure di spessore al suo interno. I nuovi allenatori, ad esempio, sono Alberico Evani e Attilio Lombardo, due personaggi che la maglia blucerchiata la conoscono molto bene.

L'ex viola Mancini non entra in società, ma segue il futuro della Samp

Insomma, è cambiata tutta la società. E per giorni si è parlato dell'ingresso nella Sampdoria di un ex Fiorentina come Roberto Mancini, che però ha smentito il tutto. Nel club ci è entrato suo figlio Andrea, in qualità di nuovo direttore sportivo. Lui, però, ha respinto ogni voce e proposta. Ma a Bogliasco ci è passato lo stesso, oggi, per una visita nel giorno in cui la nuova Samp pone le basi per il futuro.

Ecco il video, ripreso da Gianluca di Marzio: