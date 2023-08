Un ex terzino viola torna in Serie A. Dalle stelle di Marsiglia... alla Ciociaria

Colpo a sorpresa in vista per il Frosinone. Stando a quanto raccolto da TuttoFrosinone, è sempre più vicino alla squadra di Di Francesco Pol Lirola. Cresciuto nell'Espanyol, l'esterno difensivo ha in Italia una seconda casa, grazie alle esperienze con le maglie di Juventus (settore giovanile), Sassuolo e anche Fiorentina.

Ora è all'Olympique Marsiglia, dove si è trasferito per 13 milioni nel 2021 (proprio dal club di Commisso), ma è pronto a tornare nel Bel Paese. L’affare viaggia spedito verso la conclusione sulla base di un trasferimento in prestito secco. Sulle tracce del terzino destro classe ’97 figuravano anche Genoa e Torino, ma il lavoro di convincimento svolto dal direttore Angelozzi con la complicità di Eusebio Di Francesco sta pian piano facilitando il raggiungimento della fumata bianca.