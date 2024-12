De Gea: "Per te fratello" - Dedica speciale a Bove

David De Gea ha mantenuto la porta inviolata anche stavolta, nel successo per 1-0 ai danni del Cagliari. La Fiorentina continua a volare in Serie A e lo fa grazie anche al suo portierone, che oggi non è stato particolarmente impegnato.

De Gea la dedica a Bove

L'estremo difensore spagnolo ha esultato sui social, su Instagram, dove, a corredo di una carrellata di immagini del successo odierno, ha scritto: “For you brother @edo_bove. All together as one” (Per te fratello. Tutti insieme). Dedica speciale a Edoardo Bove, che solo una settimana fa ha dato un grosso spavento a tutto il mondo del calcio, ma adesso sta meglio, in attesa di uscire dal ricovero ospedaliero.

Il messaggio del portiere