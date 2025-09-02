Quelli che restano da piazzare e ci sono due mercati che potrebbero aiutare la Fiorentina

Tra i giocatori che erano e restano in uscita in casa Fiorentina ci sono anche Amir Richardson e Abdelhamid Sabiri.

I due rifiuti

Per il primo ci ha provato il Verona, per il secondo invece il Monza: nessuno dei due è stato convinto ad andarsene anche perché erano arrivate solo proposte di prestito secco che non garantivano loro un grande futuro.

Altri due esuberi

In rosa ci sono anche Gino Infantino e Christian Kouame. L'argentino è un oggetto misterioso praticamente per tutti, mentre l'ivoriano è ancora alle prese con la riabilitazione dopo l'operazione al ginocchio fatta a maggio.

Mercati aperti

Per questi quattro potrebbero aprirsi le porte di altri mercati che sono rimasti aperti. Tra questi c'è la Turchia in cui si va avanti fino al 12 settembre e l'Arabia che chiude un giorno prima.