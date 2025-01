Corriere Fiorentino: Pradè guarda all'estero

Articoli sulla Fiorentina sono presenti anche sul Corriere Fiorentino che possiamo leggere stamani.

Pagina 9

Il pezzo principale è: “La rincorsa di Cataldi”. Sommario: “Problemi muscolari e due virus, il suo 2025 finora è stato un calvario e senza di lui Palladino ha perso un leader. Da oggi però il mediano viola tornerà in gruppo: l’obiettivo è sfidare domenica la sua Lazio”.

Uno sguardo all'estero

Di spalla sul mercato: “Pradè guarda all’estero L’ultima idea è Ndour, talento del Psg”. Articolo che inizia così: “Eppur si muove, anche se per un sblocco sul mercato servirà ancora attendere. Nel giorno in cui Kayode è volato a Londra per le visite mediche per il Brentford la dirigenza viola accelera su un obiettivo per il centrocampo, anche perché di Cristante si parlerà probabilmente solo a ridosso della chiusura delle trattative”.