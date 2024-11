Gori: "Palladino, a Monza già si vedevano le sue idee. Essere allenato da lui è stato fondamentale per me"

Il portiere Stefano Gori, classe 1996 in forza allo Spezia, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com della sua scorsa stagione al Monza, dove è stato allenato proprio dall'attuale allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino.

“Palladino propone un suo stile di gioco che alza il livello della squadra”

Ha commentato così: “L'anno scorso ho deciso di giocare a Monza, anche perchè conoscevo l'allenatore dei portieri Magni, e lì ho conosciuto Palladino: ne sono rimasto sorpreso, ha un'idea ben chiara del gioco da Serie A, riesce sempre ad elevare la squadra al massimo proponendo il suo stile di gioco: io ad esempio sono migliorato nel giocare coi piedi, sotto la sua guida. Per questo, quando è arrivato alla Fiorentina, non ho avuto dubbi sui risultati che avrebbe potuto ottenere: ho visto le sue idee, essere allenati da lui è un'esperienza che ho messo nel bagaglio e che mi porterò dietro. Poi è normale - ha concluso Gori - che inizialmente ci sia un po' di difficoltà a proporre un gioco diverso da quello a cui un gruppo è abituato, ma appena la Fiorentina ha ingranato, è diventata un problema per le avversarie”.