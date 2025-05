Moreno alla ricerca di minutaggio in vista della prossima stagione. Possibile cessione in prestito?

Non è stata una stagione scintillante per Matias Moreno, difensore della Fiorentina classe 2003 arrivato a Firenze in estate dal Belgrano, club di Cordoba in Argentina. Il giovane argentino ha collezionato solo 12 presenze con la maglia viola tra Serie A e Conference League, utilizzato prima da difensore centrale e poi da esterno a destra.

Come riporta il sito argentino ultimajugada.com, il difensore sarebbe alla ricerca di un minutaggio più consistente e la Fiorentina vedrebbe di buon grado la sua cessione in prestito nella prossima finestra di mercato. L'entourage del giocatore è così pronto a cercare squadre in Italia o in altri campionati europei.