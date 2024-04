Natale con i tuoi, Pasqua coi compagni: pranzo di gruppo per molti giocatori della Fiorentina. Pochi gli assenti - FOTO

Dopo la sconfitta di sabato sera contro il Milan di Stefano Pioli, avendo da disputare la semifinale di andata di Coppa Italia mercoledi, la Fiorentina di Vincenzo Italiano no ha avuto neanche una giornata di riposo. La squadra viola infatti sia ieri che questa mattina ha continuato la preparazione in vista della delicatissima partita in programma contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini.

E ieri parte della squadra ha voluto passare anche il pranzo di Pasqua insieme. Come testimoniato dalla una storia Instagram di Camilla Bello, fidanzata di Ranieri, una comitiva di giocatori viola ha voluto sfruttare le ore libere dopo l’allenamento quotidiano per fare gruppo in vista dell’importante partita di mercoledi. Duncan, Arthur, Ranieri, Biraghi, Terracciano, Parisi, Mandragora, Milenkovic, Belotti, Faraoni e non solo..

Questa la foto di gruppo pubblicata sui social: