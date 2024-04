Impallomeni: "Se perde contro la Fiorentina, la Juventus dovrà interrogarsi sul futuro di Allegri"

Questo pomeriggio il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni, durante un collegamento con Tuttomercatoweb Radio, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, indicando come decisiva la partita di domenica prossima contro la Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

“Qual è la Juve, quella delle prime 21 partite o quella attuale. Questa faticherebbe ad arrivare settima. Sembra non avere più energie. Per me non lo seguono più ad Allegri, come se ci fosse un rigetto. Vedi giocatori in difficoltà, svuotati. Anche avesse pareggiato con la Lazio, sarebbe stato un successo? No. La Juve ha sporcato un avvio splendido. Ora assistiamo a qualcosa di sovrannaturale in senso negativo. Ha perso al 93' una partita da polli. E poi il portiere con chi ce l'ha nel post-gara? Giuntoli poverino deve far muro sul tecnico, ma qui muri non ce ne sono più. Se si perde con Lazio e Fiorentina che si fa? Si sdogana Montero?”

Ha poi concluso: "Sì ma io mi concentrerei sul presente. La Juve deve dare delle risposte significative e non sarà facile. Rischia? Nel calcio ne abbiamo viste tante, propenderei per il no ma se sbaglierà la partita in casa contro la Fiorentina dentro la società ci si dovrà interrogare sul fatto se Allegri è seguito ancora dal gruppo. E lo spettro di Montero si fa più consistente. Le parole del portiere sono emblematiche, la situazione è drammatica”.