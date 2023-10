Champions League, che cuore la Lazio di Vecino che sbanca la Scozia al fotofinish. Il Milan invece continua a non segnare in Europa

Notte di Champions League per le italiane in Europa. Il Milan di Stefano Pioli, dopo il pareggio per 0-0 in casa col Newcastle, ha pareggiato un'altra volta, sempre per 0-0, ma stavolta in Germania contro il Borussia Dortmund. Nell'altra gara del girone, trionfo a sorpresa degli inglesi sul PSG.

Lazio corsara invece in Scozia, sul campo del Celtic. Vittoria per 2-1 al fotofinish grazie alle reti di un ex Fiorentina, Mati Vecino, e di Pedro a un minuto dallo scadere. La squadra di Sarri sale così a 4 punti.