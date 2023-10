Così è se mi pare… Campanello d’allarme

Ormai l’indole della Fiorentina di questo inizio stagione si è delineato. Una squadra che riesce a costruire gioco, anche in velocità, che mette sotto gli avversari, che crea situazioni potenzialmente pericolose per le difese altrui, ma non riesce a capitalizzare. Il risultato non rispecchia quasi mai lo sforzo compiuto.

Inoltre la Fiorentina riesce a fare la “faccia dura” solo per un tempo. Poi, come se dagli spogliatoi uscisse un’altra squadra, si trasforma quasi in un pulcino che ogni acqua lo bagna. In alcuni casi ha subito rimonte, in altri, come lunedì contro il Cagliari, è riuscita a incamerare la vittoria.

Ciò nonostante i viola sono al terzo posto in classifica. Niente male davvero. In fondo solo la sconfitta con l’Inter ha palesato una disparità di valori in campo notevole. Ma l’Inter è di un altro pianeta. Gli schiaffoni rifilati al Milan, altra squadra con una rosa superiore ai viola, hanno ridimensionato anche gli effetti negativi della pesante sconfitta subita dalla Fiorentina. Le due milanesi sono oggettivamente più forti. Il Napoli, nonostante qualche inciampo, pure (speriamo che inciampi di nuovo domenica). Poi c’è la Juve che, oltre ad essere sempre la Juve, privata delle coppe avrà strada spianata rispetto a quelle impegnate sui fronti europei.

Tutte le altre per ora stanno dietro. Il bello è che la Fiorentina è ancora priva dei gol del centravanti (chiunque giochi in quel ruolo). Stava per scadere la decima partita della stagione con il “9” a secco. Meno male che all’ultimo minuto Nzola ha usato la sua stazza da armadio per liberarsi della marcatura e con una “carezza” ha indirizzato il pallone finalmente in rete.

Sbloccato lui, ora si attende Beltran. Col Cagliari ha fatto più il suggeritore che l’attore principale, ma lui deve stare sul palcoscenico, non dietro le quinte. Magari entrerà nel tabellino giovedì contro gli ungheresi. Chissà dove può arrivare una Viola che ai gol attuali potesse aggiungerne un canestro dai propri attaccanti…

Insomma, suona un campanello d’allarme. Per la Fiorentina? No, per tutte le altre.