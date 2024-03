L'Under 19 di Corradi volerà in Irlanda del Nord per l'Europeo

A Lignano Sabbiadoro l'Italia Under 19 non fa scherzi contro la Georgia: gli Azzurrini si impongono con un nettissimo 5-0 e vincono con tre vittorie su tre il girone di qualificazione all'Europeo di categoria. L'Italia sarà presente in Irlanda del Nord per difendere il titolo vinto a Malta la scorsa estate, grazie alla decisiva segnatura in finale del difensore della Fiorentina Michael Kayode.

Nel gruppo azzurro c'è il viola Jonas Harder

Del gruppo di mister Bernardo Corradi fa parte Jonas Harder, centrocampista classe 2005 della Fiorentina, agli ordini della Primavera di Daniele Galloppa. Dopo essere subentrato nelle precedenti due sfide, stavolta il viola Harder non gioca ma assiste dalla panchina alla netta vittoria dei compagni. In gol prima Pafundi su rigore, poi il mancino stupendo di Palestra e la rete di Zeroli al culmine di una fantastica azione corale permettono all'Italia di chiudere 3-0 il primo tempo. Nella ripresa Sia entra e pochi secondi dopo salta il portiere firmando il 4-0, quindi Di Maggio (altro subentrato) realizza il 5-0 con un destro da dentro l'area. C'è anche un rigore guadagnato da Sia nel finale ma Misitano se lo fa parare dal portiere georgiano.