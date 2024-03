L'Italia Under 17 del viola Atzeni può festeggiare: primo posto ed Europeo conquistato! Ancora decisivo il milanista Camarda

È festa grande a Vantaa, in Finlandia, per l'Italia Under 17 di mister Massimiliano Favo, che pareggia contro i padroni di casa e stacca il pass per l'Europeo che inizierà a fine maggio a Cipro chiudendo prima il girone. Finisce 2-2 e il centrocampista classe 2007 della Fiorentina Davide Atzeni ha giocato 64 minuti prima di venir sostituito da Di Nunzio, disputando una buona partita in fase di contenimento e ripartenza.

Primo tempo ricco di occasioni che termina in pareggio

10’ L’Italia letteralmente gigioneggia in una lenta e improduttiva costruzione dal basso sbagliando col portiere Pessina che offre un pallone improponibile a Ciardi regalando palla a Kirilov: il calciatore finlandese colpisce una traversa clamorosa. Al minuto 17 botta mancina di Mosconi sul primo palo dopo dribbling secco, risposta del portiere Maukonen, l’Italia sembra ingranare. Infatti arriva il vantaggio azzurro: Mosconi ancora protagonista quando Kangasniemi infila la propria porta con una svirgolata tragicomica sul cross teso e velenoso proprio del capitano dell’Italia. Al 25esimo l’arbitro fischia un rigore generosissimo alla Finlandia per un contatto tra Garofalo e Velasquez, Kirilov pareggia i conti aprendo il piattone. Appena 5’ dopo Camarda va in gol dopo uno splendido duetto Mosconi-Ciardi, ma è di poco in fuorigioco e la rete della punta milanista viene annullata. Al 36esimo il viola Atzeni ruba palla pressando ottimamente ma poi è frettoloso a cercare il tiro da posizione defilata, ingolosito dal posizionamento non perfetto del portiere. Italia ancora pericolosa nel finale di prima frazione con Sala, Garofalo e Camarda.

Il fortunoso gol di Multala e il pari in extremis di Camarda

Nella ripresa Multala porta avanti la Finlandia al 56’, con un cross che si trasforma in una traiettoria letale per Pessina, pallone che si insacca quasi all’incrocio opposto beffando il portiere azzurro. Con questo punteggio, l'Italia dovrebbe aspettare i calcoli nella classifica delle seconde classificate. Pessina è decisivo un minuto dopo su Kirilov. Il viola Atzeni esce al 64’ facendo spazio a Di Nunzio. 71’ tiro alto di Camarda dal limite dell’area. Al minuto 82 Campaniello conclude sporco sul cross di Coletta. Al 90esimo però l'episodio che ribalta tutto a favore dell'Italia: steso Liberali, rigore netto per l’Italia fallo di Romppanen, Camarda incrocia e schianta il pallone a sette battendo Collin, subentrato all'infortunato Maukonen. L'Italia può festeggiare: primo posto e qualificazione centrata!