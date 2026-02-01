Sul piatto c'è rimasto solo Rugani: c'è da litigare sulla formula con la Juve ma la Fiorentina non ha forza contrattuale

I cultori del mercato all'ultimo secondo (e il Ds uscente ne era uno tra i principali esponenti) rimarranno forse sbalorditi di fronte all'affare tra Fiorentina e Juve per Daniele Rugani. Il centrale classe ‘94 rappresenta davvero l’ultima risorsa possibile in una sessione dove non si è stati in grado di trovare una soluzione alla grave lacuna della rosa. La particolarità però è che, sebbene sul rettilineo finale, la società viola sarà costretta ad accettare le condizioni imposte dalla Juve per il difensore. E non viceversa.

Di tempo per litigare e contrattare sulla formula non ce n'è, scrive il Corriere dello Sport: la Fiorentina vorrebbe il 32enne in prestito secco, la Juve ovviamente vuole inserire l'obbligo di riscatto, legato magari alla salvezza. Una formula che vincolerebbe in modo importante la società viola, stavolta però su un giocatore di una certa età. Ma in assenza di alternative valide, la Fiorentina sarà costretta a cedere.